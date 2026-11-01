Charlotte - Basketball-Nationalteamkapitän Dennis Schröder und NBA-Neuling Christian Anderson haben mit den Charlotte Hornets eine knappe Niederlage gegen Titelkandidat Philadelphia 76ers kassiert. Beim 104:109 erlebte Schröder einen Abend zum Vergessen: Der 33-Jährige traf nur einen seiner elf Würfe aus dem Feld und kam auf vier Punkte. Anderson erzielte zwei Zähler, als dritter Deutscher bei den Hornets kam Hannes Steinbach nicht zum Einsatz.