Pacers gelingt Revanche in Paris

Das zweite Duell zwischen den San Antonio Spurs und Indiana Pacers in Paris ging an die Pacers. Zwei Tage nach einem 140:110-Sieg San Antonios setzte sich Indiana mit 136:98 (65:50)ähnlich deutlich durch. Während das französische Ausnahmetalent Victor Wembanyama in Reihen der Spurs mit 20 Punkten und zwölf Rebounds nicht ganz seine starke Vorstellung aus dem ersten Spiel bestätigen konnte, trumpfte bei den Pacers Tyrese Haliburton auf: Der Spielmacher erzielte Ende des dritten Viertels 16 seiner 28 Punkte innerhalb von 160 Sekunden.