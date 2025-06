Trainiert wurde Nowitzki damals von Rick Carlisle, der nun bei den Pacers in der Verantwortung steht und beinahe erneut ein Comeback seines Teams sah. Einen 18-Punkte-Rückstand reduzierten die Pacers auf zwischenzeitlich nur noch zwei im Schlussviertel. Die Oklahoma City Thunder holten sich danach aber die Kontrolle über die Partie zurück und können nun in der deutschen Nacht zum Freitag in Indianapolis die zweite Meisterschaft ihrer Geschichte perfekt machen. In der Best-of-Seven-Serie braucht ein Team vier Siege.