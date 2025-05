Timberwolves hilflos - Hartenstein auf Nowitzkis Spuren

Die Oklahoma City Thunder ließen 13 Jahre nach der bislang letzten Teilnahme überhaupt keine Zweifel an der Rückkehr in die Finals aufkommen. Das 0:3 zum Start in die Begegnung war der einzige Rückstand, schon nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber mit 26:9. Der Vorsprung auf die offensiv hilflosen Timberwolves wuchs im Laufe der Partie auf bis zu 39 Zähler. Schon Minuten vor dem Ende der Begegnung fingen die Fans in Oklahoma City an, die Gäste mit höhnischen Gesängen aus den Playoffs zu verabschieden.