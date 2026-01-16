Basketball Gänsehaut für die Wagners - als Vorgeschmack auf NBA Europe?

Die Finanzierung soll anfangs von den Mitgliedsclubs der Liga kommen. Kolportierte Preise von bis zu einer Milliarde Euro für ein Startrecht kommentiert die NBA nicht. Es wären in der Höhe einzigartige Investments im europäischen Basketball.

Dass eine europäische Königsklasse im Basketball wirtschaftlich rentabel sein kann, gilt es noch nachzuweisen. Die NBA will einen langen Atem haben. "Ich denke, wenn wir diese neue Liga erfolgreich starten würden, würde es eine Weile dauern, bis sie ein rentables kommerzielles Unternehmen wäre", sagte Silver.

Läuft es auf einen Konflikt mit der Euroleague hinaus?

Die Euroleague ist aktuell noch der Platzhirsch und will diesen Platz sicher nicht abgeben. Gerüchte über ein drohendes juristisches Geplänkel moderierte Silver erst einmal ab. "Ich schicke die juristischen Schreiben an meine Anwälte, damit sie sich darum kümmern", sagte er etwas scherzhaft. "Ich glaube keineswegs, dass ein Konflikt unvermeidlich ist."

Was sagen die deutschen Basketball-Stars?

Nowitzki und Franz Wagner finden die Idee spannend, hoffen aber, dass die europäische Basketball-Kultur der Fokus bleibt. Dass einige Plätze in der Liga anders als in der NBA und der Euroleague über sportlichen Wettbewerb vergeben werden sollen, hob Nowitzki im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur hervor. "Es macht unsere europäische Sportkultur aus mit Absteigen und Aufsteigen", sagte der 47-Jährige, der als TV-Experte für Prime Video in Berlin dabei war.

Wagner sagte: "Die Teamkultur und die Fankultur, die wir in Europa haben, sind großartig." Die Herausforderung sei, das beizubehalten und den Sport trotzdem wachsen zu lassen. "Es geht nicht immer nur ums Geld, aber wir möchten, dass die Menschen das Spiel sehen, das wir alle lieben", sagte der 24-Jährige.