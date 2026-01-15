Schon im Oktober 2027 soll der NBA-Ableger in Europa in Zusammenarbeit mit dem Weltverband Fiba an den Start gehen. Auch Wagners Ex-Club Alba Berlin könnte dabei sein. Der regionale Aspekt würde Fans anziehen, erwartet Wagner. "Es sind nicht nur ein paar Amerikaner, die hier Basketball spielen. Es sind auch europäische Spieler dabei, die, offen gesagt, einen ganz anderen Basketballstil spielen als die NBA", sagte der Forward. "Die Fangemeinde hier hat eine großartige Tradition und eine lange Geschichte, auf der man aufbauen sollte."