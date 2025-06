Das Problem aus Sicher der Schwaben: Der NBA-Draft steigt am 25. und 26. Juni in New York. Dort können sich dann die NBA-Teams die besten Nachwuchsspieler der Welt sichern. Essengue werde als zweitjüngster Kandidat sogar als Top10-Pick gehandelt, auch die Wahl von Ben Saraf gelte als sicher.