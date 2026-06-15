München - Das Bild war bezeichnend. Während Münchens Welt- und Europameister Andreas Obst und Justus Hollatz frustriert vom Court trotteten, holten sich Jack Kayil und Michael Rataj leicht grinsend Schulterklopfer ab. Es waren ausgerechnet die beiden Jungprofis von Alba Berlin, die die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft spannend machten. Voller Genugtuung konnten die Hauptstädter auf die Anzeigetafel blicken, die Kayil und Rataj mit 16 und 15 Punkten als Alba-Topscorer des 86:79 (40:45)-Auswärtssieges auswies.