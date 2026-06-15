Schaffen es die beiden Anfang-Zwanziger sogar, den Endspiel-Außenseiter aus Berlin zum großen Coup über den Titelverteidiger zu werfen? "Sehr viel" Selbstbewusstsein habe dieser Erfolg in München eingeflößt, sagte Kayil bei Dyn. Nun geht es nach Berlin. "Wir sind unheimlich heimstark", tönte der Alba-Aufbauspieler vor dem dritten Match am Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn). Zwei Tage später kann erneut in der Max-Schmeling-Halle dann eine Entscheidung fallen in der Best-of-Five-Serie, wenn drei Siege zum Triumph benötigt werden.