Unter den Zuschauern war auch Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, der zu Beginn ein offensiv gut aufgelegtes Bayern-Team sah: 16 Punkte erzielten die Gastgeber in den ersten fünf Minuten. Defensiv ließen die Münchner jedoch zu viele einfache Punkte in Korbnähe zu, nach einem 0:8-Start in den zweiten Durchgang lagen sie mit 23:31 zurück. Dank einiger Dreier und einem stark aufspielenden Devin Booker (18 Punkte) kamen die Bayern zurück und gingen mit einem 44:44 in die Kabine.