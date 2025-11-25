Basketball-Europapokal: Bayern-Basketballer kassieren nächste EuroLeague-Niederlage

Valencia - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihr letztes Spiel vor der Länderspielpause verloren. In der EuroLeague zog der amtierende Deutsche Meister bei Valencia Basket mit 64:90 (37:41) den Kürzeren. Damit haben die Bayern ihre vierte Niederlage nacheinander im Europapokal kassiert und rangieren mit einer Bilanz von fünf Siegen und acht Niederlagen weiter nur auf dem 16. Platz. Assistant Coach TJ Parker vertrat erneut den Münchener Cheftrainer Gordon Herbert, der sich weiterhin von einer Krankheit erholt.