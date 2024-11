Maccabi-Team wird eskortiert

Deshalb wird der Bereich um die Uber Arena in Friedrichshain weiträumig abgesperrt. Auch das Teamhotel von Maccabi in Berlin Mitte wird bereits am Tag vor dem Spiel abgeriegelt, die Mannschaft unter Polizeischutz in die Halle eskortiert. "Unser Ziel ist es, das höchstmögliche Maß an Schutz und Sicherheit in jeder Phase zu gewährleisten", sagte der Polizeisprecher.