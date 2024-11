Basketball-Euroleague: Bayern München lässt Alba Berlin keine Chance

Den Gästen war der Schwung aus dem völlig überraschenden 105:101-Erfolg am Dienstag gegen Mailand deutlich anzusehen. Alba hielt gut mit, ging Ende des ersten Viertels sogar mit 24:23 in Führung. Es sollte allerdings die Einzige in der Partie bleiben. Denn dem Berliner Rumpfteam ging schon im zweiten Abschnitt die Puste aus. Ein 9:0-Lauf der Bayern war der Startschuss. Denn anschließend überrollten die Bayern das Berliner Rumpfteam.