Der Superstar führte seinen Heimatclub im Finale zu einem 4:3 nach 1:3 gegen die Golden State Warriors und sagte später stolz bei ESPN: "Dieser Titel hat mich zum größten Spieler aller Zeiten gemacht." Die Warriors hatten in jener Saison 73 Spiele gewonnen und damit einen alten Bulls-Rekord aus der Jordan-Zeit verbessert.

Diese Argumente hat Jordan

Perfekte Finalbilanz

In sechs Jahren stand Jordan auf der größtmöglichen Bühne in den NBA-Finals, sechsmal gewann er. Es ist eine makellose Bilanz, von der James weit entfernt ist. Dieser erreichte zwar in zehn Spielzeiten und damit häufiger als Jordan die Endspiele, verlor davon aber auch sechs Serien. Als größter Makel von James gilt die Finalserie 2011, die Miami auch wegen des schwachen Superstars gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks verlor.

Überstrahlte eine Ära

Der Basketball in den 90ern, das war Jordan. Mit seinen Titelgewinnen 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 und 1998 überstrahlte "His Airness" mit seinen Bulls die gesamte Konkurrenz. Anders als James dominierte er eine Ära so sehr, dass die Rivalen über Jahre chancenlos blieben. Denn zwischen den ersten und den letzten drei Meisterschaften hatte Jordan zwischenzeitlich seine Karriere unterbrochen.

Scoring

Zwar hat James insgesamt viel mehr Punkte erzielt als Jordan (32.292), doch das liegt vor allem an der Zahl der gespielten Partien. Der einstige Superstar der Chicago Bulls erzielte über 30 Punkte im Schnitt, über 33 Zähler pro Playoff-Partie und in den 80er-Jahren in einer Saison sogar 37,1 Zähler - zu einer Zeit, als die NBA noch viel mehr von Defensive geprägt war als heute.

James kommt in nur drei Saisons auf einen Schnitt von mindestens 30 Punkten, in den Playoffs schaffte er das in immerhin sechs Spielzeiten. In den absoluten Zahlen führt James durch seine 23 absolvierten Jahren längst alle Rankings an - das Polster wird bei seiner vierten Clubstation weiter wachsen.