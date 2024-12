Weißenfels - Die Endrunde um den deutschen Basketball-Pokal findet erstmals in Weißenfels statt. Das teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) mit. Für das Top Four in der Stadthalle Weißenfels am 15. und 16. Februar haben sich neben Gastgeber Syntainics MBC der Titelverteidiger und amtierende Meister Bayern München, die Bamberg Baskets sowie Aufsteiger Frankfurt Skyliners qualifiziert.