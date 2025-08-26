Dort will er nicht nur für seinen eigenen Basketball-Club auflaufen, sondern sich auch gesellschaftlich engagieren. "Ich werde schon bald einiges in die Praxis umsetzen. Ich möchte in Braunschweig eine Schule gründen, inklusive Kindergarten", beschrieb Schröder. Eine Schule in seiner eigenen Stadt zu gründen, sei "schon lange ein Traum" für ihn.

Schröder: "Weit davon weg, arrogant zu sein"

Schröder bewegt sich weiter zwischen den Welten. Einerseits dokumentiert der Basketballer noch immer sein luxuriöses Leben, indem er stundenlang einen Familienausflug mit der Yacht streamt. Als im Vorjahr die Fahnenträgersuche anstand, sagte Schröder: "Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann?" Das fanden viele anmaßend.

Er selbst sieht das anders. "Wenn man sich in der NBA behaupten will, muss man extrem selbstbewusst sein. Ich kann es nicht ändern, dass manche Leute dieses Auftreten anders deuten. Meiner Meinung nach bin ich sehr weit davon weg, arrogant zu sein", sagte Schröder in einem Interview "Dein Spiegel", der Kinderausgabe des Spiegels.

Die Förderung von jungen Menschen und das veröffentlichte Buch, das Schröders Kindheit in Braunschweig erzählt, sind für Schröder Herzensanliegen. "Ich bin als dunkelhäutiger Junge in Braunschweig aufgewachsen. Das war nicht immer einfach, ich habe früh mit Rassismus zu tun gehabt. Trotzdem hörte ich nie auf, an mich zu glauben", sagte Schröder.