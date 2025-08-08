Basketball: Dildos beim Frauen-Basketball: WNBA-Spiel erneut gestört

Spielerinnen und Trainerinnen der WNBA hatten sich zuletzt schon kritisch über die Vorfälle geäußert. "Jeder bemüht sich darum, dass die W(NBA, Anm.) kein Witz ist und ernst genommen wird und dann passiert sowas", sagte Sophie Cunningham in ihrem Podcast. Die Spielerin der Indiana Fever war in Los Angeles beinahe von einem Dildo getroffen worden. "Da frage ich mich: Wie soll man uns jemals ernst nehmen?"