Gerade weil die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Herren bei den Olympischen Spielen in Paris trotz der Niederlage im Halbfinale gegen Frankreich wieder so begeisternde Spiele zeigt, kommt die Erinnerung an das vergangene Jahr wieder. Da wurde Deutschland zum ersten Mal Basketball-Weltmeister. Der WM-Pokal ist am Donnerstag, 15. August, in Meiningen und wird von 17 bis 18 Uhr in der Reinhard-Kupietz-Halle ausgestellt.