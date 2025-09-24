Björn Harmsen ist seit zwei Jahrzehnten im Trainergeschäft tätig. Doch so einen anstrengenden Sommer wie in diesem Jahr hat der 43-Jährige noch nicht erlebt. „Wir hatten bis Ende Mai die Play-off-Spiele, danach wurde der Aufstieg gefeiert. Nach dem letzten Spiel hatte ich einen Tag Pause, ehe sofort die Personalplanung begonnen hat“, berichtet der Trainer von Science City Jena, Thüringens erfolgreichstem Basketball-Verein. „Das klingt vielleicht komisch, aber ich freue mich jetzt schon auf die Länderspielpause, weil ich dann mal ein paar Tage abschalten kann vom Basketball.“