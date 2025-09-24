Björn Harmsen ist seit zwei Jahrzehnten im Trainergeschäft tätig. Doch so einen anstrengenden Sommer wie in diesem Jahr hat der 43-Jährige noch nicht erlebt. „Wir hatten bis Ende Mai die Play-off-Spiele, danach wurde der Aufstieg gefeiert. Nach dem letzten Spiel hatte ich einen Tag Pause, ehe sofort die Personalplanung begonnen hat“, berichtet der Trainer von Science City Jena, Thüringens erfolgreichstem Basketball-Verein. „Das klingt vielleicht komisch, aber ich freue mich jetzt schon auf die Länderspielpause, weil ich dann mal ein paar Tage abschalten kann vom Basketball.“
Basketball Der Europameister dient als Vorbild
Ulrich Klemm 24.09.2025 - 18:41 Uhr