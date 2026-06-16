Basketball Das könnte die NBA Europe dem deutschen Basketball bringen

Die Basketball-Bundesliga als Zwei-Klassen-Gesellschaft?

Schon jetzt sind vor allem die Bayern dem Rest der Basketball-Bundesliga (BBL) finanziell weit enteilt. Durch eine Teilnahme an der NBA Europe könnte sich die Lücke noch vergrößern. "Für nationale europäische Ligen ist ein europäischer Wettbewerb immer riskant. Insbesondere, wenn es dort viel Geld zu verdienen gibt oder mehr Geld zu verdienen gibt, als im nationalen Wettbewerb", sagt Breuer. "Umgekehrt muss man sagen, verleiht es der Liga dann aber auch ein Stück Attraktivität, wenn dadurch noch größere Stars, internationale Stars, spielen können." Auch deutsche Talente, die momentan häufig den Weg an US-Colleges wählen, könnten länger in Europa bleiben.