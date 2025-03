Yebo bestritt für die Bayern 13 Bundesliga-Spiele mit 3,2 Punkten im Schnitt, seine Bestleistung waren 13 Zähler beim Auswärtssieg Mitte Dezember in Rostock. In der EuroLeague wurde er 15 Mal nominiert, zuletzt stand Yebo vor einem Monat beim Heimspiel gegen Frankfurt im Kader. Für Chemnitz gibt er voraussichtlich an diesem Samstagabend sein Comeback.