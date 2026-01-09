Weißenfels - Die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC reisen nur unter Protest zum Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei den EWE Baskets Oldenburg in Niedersachsen. Wie der Club mitteilte, trete man "nur unter Protest und entgegen dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Spielern, Betreuern und Trainern" heute die 430 Autobahnkilometer lange Reise nach Oldenburg an. 285 Kilometer der Wegstrecke würden sich in dem Gebiet befinden, für das vom Deutschen Wetterdienst die Unwetterwarnstufe Rot herausgegeben wurde, hieß es beim MBC.