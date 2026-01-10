Basketball-Bundesliga: Weißenfels kassiert fünfte Niederlage in Serie

Oldenburg - Die Basketballer von MBC Syntainics haben die fünfte Niederlage in Serie in der Bundesliga kassiert. Die Weißenfelser verloren bei den EWE Baskets Oldenburg mit 84:91 (41:47) und rutschen dadurch in der Tabelle weiter ab. Den größten Anteil am fünften Erfolg der Gastgeber in Serie hatten Nicholas Tischler (19), Christopher Clemons (18), Michale Kyser (14), Brian Fobbs (13) und Tomislav Zubzic (11). Für die Mitteldeutschen erzielten Spencer Reaves (27), Akeem Vargas und Jure Planinic (je 10) die meisten Punkte.