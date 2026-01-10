Basketball-Bundesliga: Weißenfels kassiert fünfte Niederlage in Serie

Nur bis zum 11:11 (6.) konnte die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt das Geschehen ausgeglichen gestalten. Anschließend zogen die Oldenburger über 23:18 (10.) auf 45:35 (17.) davon und legten mit einem 12:0-Lauf auf 59:41 (24.) zu Beginn des dritten Viertels den Grundstein zum Erfolg. Die Gäste starteten im letzten Abschnitt eine Aufholjagd nach dem 48:67-Rückstand (28.) und kamen noch einmal auf 82:85 (39.), konnten das Blatt aber nicht mehr wenden. Die Weißenfelser konnten nur zwölf ihrer 21 Freiwürfe verwandeln und hatten auch beim Rebound (25:36) klare Nachteile.