Basketball-Bundesliga: Viertes Spiel in acht Tagen: FC Bayern verliert in Vechta

"Sie können es sehen: Wir haben eine heftige Belastung", sagte Bayern-Trainer Gordon Herbert beim Streamingdienst Dyn. In dieser Woche hatte sein Team bereits in der EuroLeague gegen Villeurbanne (Donnerstag) und Mailand (Dienstag) gewonnen sowie in der Bundesliga den langjährigen Rivalen Alba Berlin (vergangener Sonntag) geschlagen.