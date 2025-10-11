Nächster Coup für Science City Jena: Der Aufsteiger hat in der Basketball-Bundesliga mit dem Sieg bei den Baskets Oldenburg ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach packenden 40 effektiven Spielminuten hatten die Thüringer mit 95:92 die Nase vorn, wobei die Weichen für den zweiten Sieg im vierten Saisonspiel in der ersten Halbzeit gestellt wurden. Jena lag zur Pause nach einer überzeugenden Vorstellung mit 58:31 in Führung, ehe sich die Hausherren besser auf die Spielweise der Gäste einstellten und Stück für Stück herankamen. Obwohl der Oldenburger Druck in der Schlussphase immer größer wurde, hielt der Liga-Neuling von der Saale stand und brachte den immer knapper werdenden Vorsprung über die Zeit.