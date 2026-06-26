Basketball-Bundesliga: Syntainics MBC auch in neuer Saison mit Collin Welp

Zudem gab Welp im November 2025 sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Beim 83:64-Sieg gegen Zypern erzielte er vier Zähler. MBC-Trainer Silvano Poropat sieht das sportliche Potenzial "noch lange nicht ausgereizt" und hofft auf die nächsten Schritte bei Welp, der in der vergangenen Spielzeit 55 Dreierversuche verwandelte.