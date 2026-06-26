Basketball-Bundesliga: Syntainics MBC auch in neuer Saison mit Collin Welp

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat Collin Welp für die kommende Spielzeit an den Verein gebunden. Der 27 Jahre alte Flügelspieler hat seinen Vertrag verlängert, wie die Syntainics mitteilten.
Vor einem Jahr kam Welp nach Weißenfels. Trotz der Premiere in der Nationalmannschaft sieht MBC-Trainer Poropat weitere Steigerungsmöglichkeiten beim Flügelspieler.
Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat Collin Welp für die kommende Spielzeit an den Verein gebunden. Der 27 Jahre alte Flügelspieler hat seinen Vertrag verlängert, wie die Syntainics mitteilten.
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Welp, Sohn des Europameisters und NBA-Profis Christian Welp, war in der abgelaufenen Saison von der BG Göttingen zum MBC gewechselt und kam in allen 48 Pflichtspielen in der Bundesliga, der ENBL und im BBL-Pokal zum Einsatz. Dabei gelangen dem 2,06 Meter großen Power Forward im Schnitt 6,4 Punkte, 3,4 Rebounds und 1,3 Assists.
Zudem gab Welp im November 2025 sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Beim 83:64-Sieg gegen Zypern erzielte er vier Zähler. MBC-Trainer Silvano Poropat sieht das sportliche Potenzial "noch lange nicht ausgereizt" und hofft auf die nächsten Schritte bei Welp, der in der vergangenen Spielzeit 55 Dreierversuche verwandelte.