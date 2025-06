Neu-Ulm - Der ehemalige Meister Ratiopharm Ulm hat das Finale in der Basketball-Bundesliga erreicht und fordert in der Endspiel-Serie Topfavorit FC Bayern. Die Ulmer gewannen das fünfte Halbfinale gegen die Würzburg Baskets am Abend mit 91:84 (50:43) und nutzten dabei den Heimvorteil, den sie sich in der regulären Saison erspielt hatten.