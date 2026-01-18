Die Jenaer gerieten im Verlauf der Begegnung nur beim 4:5 (2.) und 27:28 (12.) zweimal knapp in Rückstand. Ansonsten dominierten die Gäste die Szenerie auf dem Parkett und zogen vom 32:32 (14.) auf 44:35 (18.) davon. Diesen Vorsprung bauten die Thüringer bis zur 27. Minute auf 66:53 aus und retteten die Führung vor allem dank ihrer Lufthoheit unter den Brettern (49:37 Rebounds) über die Zeit. Näher als auf 78:81 (40.) kamen die Braunschweiger nicht heran. Braxton JR sorgte im folgenden Angriff mit einem Korbleger für die endgültige Entscheidung.