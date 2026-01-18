Braunschweig - Die Basketballer von Science City Jena haben das Kellerduell beim Drittletzten Basketball Löwen Braunschweig mit 83:78 (44:39) zu ihren Gunsten entschieden und sind damit dem Klassenverbleib etwas näher gekommen. Den größten Anteil am sechsten Saisonsieg des Aufsteigers aus Thüringen hatten Keith Braxton JR (13), Lorenz Bank, William McNair, Robin Christen (je 11) und Uchenna Iroegbu (10). Für die Niedersachsen, die ihre vierte Niederlage in Serie kassierten, trafen nur Grant Sherfield (22), David NGuessan (17) und Benjamin Schröder (10) zweistellig.
Basketball-Bundesliga Schritt zum Klassenverbleib: Jena siegt in Braunschweig
dpa 18.01.2026 - 17:57 Uhr