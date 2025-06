Poropat hatte als Headcoach eine Ära im Weißenfelser Basketball geprägt. Von 2011 bis 2021 war er mit Unterbrechungen als Trainer der Wölfe tätig. Auf Anhieb gelang ihm 2012 in der ProA der Wiederaufstieg in die Bundesliga. In der Saison 2013/14 führte der Kroate den MBC auf den neunten Tabellenplatz und wurde zum "Trainer des Jahres" gewählt. Nach seinem Abschied im Dezember 2015 kehrte er im Januar 2019 zurück und schaffte mit dem Team den Klassenerhalt. Eine zweite Rückkehr gab es im Februar 2020. In der schwierigen Saison während der Corona-Pendemie 2020/21 führte er die Wölfe auf den 15. Platz.