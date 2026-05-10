Basketball-Bundesliga: Niners Chemnitz verspielen Play-In-Platz

Braunschweig - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben am letzten Spieltag der Hauptrunde den Einzug in die Play-Ins der Bundesliga noch aus den Händen gegeben. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag bei den bereits vor dem Spiel als Absteiger feststehenden Basketball Löwen Braunschweig nach einer über weite Strecken desolaten Vorstellung mit 90:104 (35:52). Corey Davis war vor 4.198 Zuschauern mit 22 Zählern der beste Werfer der Niners, die die Saison mit 32:36 Punkten auf Rang zwölf beendeten.