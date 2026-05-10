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  4. Niners Chemnitz verspielen Play-In-Platz

Basketball-Bundesliga Niners Chemnitz verspielen Play-In-Platz

Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer verpassen erstmals seit 2021 die Playoffs. Am letzten Spieltag enttäuschen sie bei der deutlichen Niederlage in Braunschweig auf ganzer Linie.

Basketball-Bundesliga: Niners Chemnitz verspielen Play-In-Platz
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Für Kevin Yebo und die Basketballer der Niners Chemnitz endete die Bundesliga-Saison nach der Niederlage in Braunschweig vorzeitig. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Braunschweig - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben am letzten Spieltag der Hauptrunde den Einzug in die Play-Ins der Bundesliga noch aus den Händen gegeben. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag bei den bereits vor dem Spiel als Absteiger feststehenden Basketball Löwen Braunschweig nach einer über weite Strecken desolaten Vorstellung mit 90:104 (35:52). Corey Davis war vor 4.198 Zuschauern mit 22 Zählern der beste Werfer der Niners, die die Saison mit 32:36 Punkten auf Rang zwölf beendeten.

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Die Chemnitzer starteten fahrig in die Partie und gerieten schnell mit 5:16 (5. Minute) in Rückstand. Auch danach gelang es ihnen nicht, die Intensität zu entwickeln, die der Bedeutung des Spiels gerecht geworden wäre. Mit 16 Punkten in der ersten Hälfte spielte der ehemalige Chemnitzer Kaza Kajami-Keane eine Hauptrolle auf dem Weg zur 17-Punkte-Führung der Braunschweiger zur Pause.

Eine Reaktion der Chemnitzer nach dem Wechsel blieb aus. Stattdessen setzte sich der Tabellenletzte mit einem 12:2-Lauf zu Beginn des dritten Viertels bereits vorentscheidend auf 64:37 (23.) ab. Erst in der Schlussphase verkürzten die Gäste noch den Rückstand - aber nicht mehr entscheidend.