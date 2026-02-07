Basketball-Bundesliga: Niners Chemnitz gewinnen Ost-Duell gegen den MBC

Chemnitz - Den Basketballern der Niners Chemnitz ist in der Bundesliga ein Befreiungsschlag geglückt. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang im Ost-Duell den Syntainics MBC mit 79:75 (40:44) und feierte damit den ersten Liga-Sieg im Jahr 2026. Kevin Yebo war vor 4.833 Zuschauern mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners, die nun bei 16:22 Punkten stehen. Dagegen spitzt sich die Krise bei den Weißenfelsern (14:24) weiter zu. Das Team von Interimstrainer Silvano Poropat, für das Kapitän Charles Callison 15 Punkte erzielte, kassierte die neunte Niederlage in Serie.