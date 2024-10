In der Neuauflage des Halbfinal-Playoffs der Vorsaison erwischte Chemnitz zunächst keinen guten Start. Schnell lagen sie 2:8 zurück, zeigten sich davon aber nicht beeindruckt. Mit viel Einsatz und Physis kämpften sie sich in die Partie hinein und bereiteten Alba so einige Probleme. Während die Berliner Wurfquote runterging, stieg die der Sachsen an.