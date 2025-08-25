München (dpa/lby) - Der FC Bayern hat zur neuen Saison in der Basketball-Bundesliga den kanadischen Nationalspieler Isiaha Mike verpflichtet. Der 28-jährige Power Forward kommt vom serbischen EuroLeague-Club Partizan Belgrad, wie die Münchner mitteilten. "Seine Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen spielen zu können, ermöglicht uns einfach noch mehr Optionen auf beiden Seiten des Felds", sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac zur Neuverpflichtung.
Basketball-Bundesliga Neuer Power Forward: Bayern-Basketballer holen Kanadier Mike
dpa 25.08.2025 - 14:45 Uhr