Für Mike ist es bereits die zweite Station in Deutschland. Von 2020 bis 2022 spielte er für die Niners Chemnitz, bevor er zu JL Bourg nach Frankreich wechselte. Mit Partizan gewann er in der vergangenen Saison die serbische Meisterschaft und kam in der Euroleague zum Einsatz. Mit der kanadischen Nationalmannschaft spielt er derzeit bei den Amerikameisterschaften in Nicaragua.