Bereits am Samstag steht ein erstes Testspiel gegen die Bamberg Baskets unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Anfang September folgt ein Turnier in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Der Saisonstart in der Bundesliga erfolgt am 20. September gegen die Niners Chemnitz - knapp zwei Wochen später (3. Oktober) beginnt die Euroleague mit dem Heimspiel gegen Real Madrid im neuen SAP Garden.