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Basketball-Bundesliga Nach Trainerwechsel: MBC trennt sich von sechs Spielern

Beim Weißenfelser Bundesligisten gibt es wieder eine umfangreiche Personalrochade. Gleich ein halbes Dutzend Spieler muss gehen.

Basketball-Bundesliga: Nach Trainerwechsel: MBC trennt sich von sechs Spielern
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Cheftrainer Vladimir Jovanovic baut den Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC personell um. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Weißenfels - Im Kader von Basketball-Bundesligist Syntainics MBC gibt es ein umfangreiches Stühlerücken. Wie der Club mitteilte, verzichtet der neue Trainer Vladimir Jovanovic künftig gleich auf sechs Spieler. Keine neuen Vertragsangebote erhalten Marcus Foster, RJ Gunn, Perttu Blomgren, Andrew Harrison, Akeem Vargas und Moritz Heck. Alle sechs konnten die Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllen.

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Insgesamt hat der MBC noch fünf Spieler mit laufenden Verträgen. Mit vier weiteren verhandelt Sportdirektor Silvano Poropat über eine Verlängerung der auslaufenden Kontrakte. Gleichzeitig sondieren die Verantwortlichen den Markt, um neue Spieler nach Weißenfels zu holen.