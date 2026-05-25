Weißenfels - Im Kader von Basketball-Bundesligist Syntainics MBC gibt es ein umfangreiches Stühlerücken. Wie der Club mitteilte, verzichtet der neue Trainer Vladimir Jovanovic künftig gleich auf sechs Spieler. Keine neuen Vertragsangebote erhalten Marcus Foster, RJ Gunn, Perttu Blomgren, Andrew Harrison, Akeem Vargas und Moritz Heck. Alle sechs konnten die Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllen.