Diese Szene löste Diskussionen aus

Was war beim Spiel am vergangenen Sonntag passiert? Die Bayern waren 1,7 Sekunden vor Schluss in Ballbesitz, bei einem Einwurf der Bayern berührte MBC-Profi Ivan Tkachenko den Ball sichtbar. Die Uhr wurde da jedoch noch nicht gestartet. Shabazz Napier hatte somit Zeit, seinen Dreier zu werfen. Beim anschließenden Videostudium bewertete Schiedsrichterin Anne Panther laut MBC-Geschäftsführer Martin Geissler, "ob die Berührung stark war oder nicht. Das spielt aber keine Rolle, es zählt die Berührung." Geissler kündigte deshalb an, gegen die Entscheidung Protest einzulegen.