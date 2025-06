Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC muss künftig ohne Aleksa Kovacevic auskommen. Der 23-Jährige verlässt die Weißenfelser und schließt sich einem Zweitligisten an, gab der MBC bekannt. Kovacevic hatte in der vergangenen Saison alle 42 Spiele in der Bundesliga sowie im Pokal absolviert und maßgeblichen Anteil am Pokalerfolg.