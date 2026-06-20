Berlin - Die Ratlosigkeit war in den Gesichtern der Bayern-Basketballer schon während der letzten Minuten des vierten Finalspiels bei Alba Berlin abzulesen. Mit zehn Punkten Vorsprung befand sich der Titelverteidiger auf dem besten Weg zum notwendigen dritten Sieg und der nächsten Meisterschaft. Dann drehte Alba im zweiten Spielabschnitt vor knapp 9.000 Zuschauern in aufgeheizter Atmosphäre in der extrem heißen Max-Schmeling-Halle die Partie. Das hinterließ ungläubigen Minen bei den Münchnern, die sich nun für das entscheidende fünfte Spiel am Sonntag (16.30/Dyn) schnell wieder sammeln müssen.