Bonn - Die Basketballer von Science City Jena bleiben auswärts weiterhin sieglos und kassierten bei den Telekom Baskets Bonn mit 68:115 (33:54) ihre höchste Niederlage in dieser Saison. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten John-Michael Wright (20 Punkte), Jeff Garret (17), Joel Aminu (14), Alijah Comithier (13), Grayson Murphy (12) und Marcus Foster (10). Bei Jena konnte nur Sacar Anim (13), Terrence Edwards Jr., Christian Skladanowski und Isaiah Moses (je 10) zweistellig punkten.
Basketball-Bundesliga Jenas Basketballer gehen in Bonn unter
dpa 09.10.2026 - 22:05 Uhr