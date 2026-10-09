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  6. Jenas Basketballer gehen in Bonn unter

Basketball-Bundesliga Jenas Basketballer gehen in Bonn unter

Wieder keine Auswärtspunkte für Jenas Basketballer. In Bonn kassieren sie die höchste Niederlage der Saison.

Basketball-Bundesliga: Jenas Basketballer gehen in Bonn unter
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Der Bonner Joel Aminu (l) steuerte 14 Punkte zum klaren 115:68-Erfolg gegen Jena bei. (Archivbild) Foto: Matthias Stickel/dpa

Bonn - Die Basketballer von Science City Jena bleiben auswärts weiterhin sieglos und kassierten bei den Telekom Baskets Bonn mit 68:115 (33:54) ihre höchste Niederlage in dieser Saison. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten John-Michael Wright (20 Punkte), Jeff Garret (17), Joel Aminu (14), Alijah Comithier (13), Grayson Murphy (12) und Marcus Foster (10). Bei Jena konnte nur Sacar Anim (13), Terrence Edwards Jr., Christian Skladanowski und Isaiah Moses (je 10) zweistellig punkten.

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Die Gäste standen von Anfang an auf verlorenem Posten. Die Bonner feierten einen Start-Ziel-Sieg, setzten sich vom 2:2 (2.) auf 9:2 (3.) ab und führten bereits beim 20:9 (7.) erstmals zweistellig. Bereits im ersten Viertel (28:11) hatten die Bonner die Partie zu ihren Gunsten entschieden. Die Gastgeber trafen 18 von 30 Dreiern, hatten mit 68 Prozent eine überragende Trefferquote aus dem Feld und besaßen auch die Lufthoheit unter den Körben (36:21 Rebounds).