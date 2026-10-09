Basketball-Bundesliga: Jenas Basketballer gehen in Bonn unter

Die Gäste standen von Anfang an auf verlorenem Posten. Die Bonner feierten einen Start-Ziel-Sieg, setzten sich vom 2:2 (2.) auf 9:2 (3.) ab und führten bereits beim 20:9 (7.) erstmals zweistellig. Bereits im ersten Viertel (28:11) hatten die Bonner die Partie zu ihren Gunsten entschieden. Die Gastgeber trafen 18 von 30 Dreiern, hatten mit 68 Prozent eine überragende Trefferquote aus dem Feld und besaßen auch die Lufthoheit unter den Körben (36:21 Rebounds).