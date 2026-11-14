Ulm - Die Basketballer von Science City Jena müssen weiter auf ihren ersten Auswärtserfolg in dieser Bundesliga-Saison warten. Die Thüringer verloren am Samstag das Kellerduell beim bisherigen Viertletzten SSV Ratiopharm Ulm klar mit 78:97 (39:50). Nach der fünften Niederlage in Serie ist Jena auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Jaylen Sims (21), Meissa Faye (18), Michael Rataj (13), Adam Atamna und Ibi Watson (je 11). Bei den Gästen konnte nur London Perrantes (18) zweistellig punkten.
Basketball-Bundesliga Jena rutscht auf einen Abstiegsplatz
dpa 14.11.2026 - 20:55 Uhr