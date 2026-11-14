Basketball-Bundesliga: Jena rutscht auf einen Abstiegsplatz

Die Thüringer waren im ersten Viertel nicht auf der Höhe und lagen nach zehn Minuten mit 11:33 zurück. Nach dem 10:0-Lauf auf 21:33 (13.) keimte noch einmal kurz Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd bei den Gästen auf, die bis zur Halbzeit dran blieben. Doch mit dem 8:0-Lauf von 56:49 (24.) auf 64:49 (27.) stellten die Ulmer die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber hatten eine bessere Trefferquote aus dem Feld (53:44 Prozent) und profitierten auch von den 22 Ballverlusten der Jenaer. Ulm verlor im Angriff nur 14 Mal den Ball.