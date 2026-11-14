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Basketball-Bundesliga Jena rutscht auf einen Abstiegsplatz

Die Thüringer kassieren in Ulm die fünfte Niederlage in Folge. Nach dem schwachen ersten Viertel waren die Thüringer in Ulm chancenlos.

Basketball-Bundesliga: Jena rutscht auf einen Abstiegsplatz
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Die Jenaer Basketballer kassieren die fünfte Niederlage in Folge. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Ulm - Die Basketballer von Science City Jena müssen weiter auf ihren ersten Auswärtserfolg in dieser Bundesliga-Saison warten. Die Thüringer verloren am Samstag das Kellerduell beim bisherigen Viertletzten SSV Ratiopharm Ulm klar mit 78:97 (39:50). Nach der fünften Niederlage in Serie ist Jena auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Jaylen Sims (21), Meissa Faye (18), Michael Rataj (13), Adam Atamna und Ibi Watson (je 11). Bei den Gästen konnte nur London Perrantes (18) zweistellig punkten.

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Die Thüringer waren im ersten Viertel nicht auf der Höhe und lagen nach zehn Minuten mit 11:33 zurück. Nach dem 10:0-Lauf auf 21:33 (13.) keimte noch einmal kurz Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd bei den Gästen auf, die bis zur Halbzeit dran blieben. Doch mit dem 8:0-Lauf von 56:49 (24.) auf 64:49 (27.) stellten die Ulmer die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber hatten eine bessere Trefferquote aus dem Feld (53:44 Prozent) und profitierten auch von den 22 Ballverlusten der Jenaer. Ulm verlor im Angriff nur 14 Mal den Ball.