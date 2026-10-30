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Basketball-Bundesliga Jena kassiert erste Heimniederlage

Die Basketballer aus Jena durften am Abend bis zur 35. Minute am Sieg schnuppern, brachen dann aber ein. Wieso die Revanche für das Pokal-Aus gegen die Frankfurter nicht gelungen ist.

Basketball-Bundesliga: Jena kassiert erste Heimniederlage
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Science City Jena hat in Trier die zweite Saisonniederlage kassiert. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihre erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Die Thüringer verloren am Freitag das Bundesliga-Duell gegen die Frankfurt Skyliners mit 82:93 (53:50) und konnten sich damit nicht für die im September in der ersten BBL-Pokalrunde erlittene Niederlage revanchieren. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Judah Mintz (20), Isaiah Swope (14) und Nahiem Alleyne (13). Für die Hausherren erzielten London Perrantes (15), Tanner Stuckman (14) und Terrence Edwards Jr. (13) die meisten Punkte.

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Die Gastgeber erwischten einen guten Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 29:22 vorn. Von diesem Polster lebten die Thüringer bis zur 26. Spielminute. Mit einem 8:1-Lauf drehten die Hessen dann den Spieß um und gingen mit einer 64:61-Führung ins letzte Viertel. 

Jena konterte und lag zwischenzeitlich mit 75:74 (35.) noch einmal vorn. Mit einem 15:2-Lauf auf 89:77 entschieden die Frankfurter die Partie aber zu ihren Gunsten. Am Ende profitierten die Gäste von ihrer besseren Trefferquote aus dem Feld (49:41 Prozent) und der Luftüberlegenheit unter den Körben (41:33 Rebounds).