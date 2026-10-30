Basketball-Bundesliga: Jena kassiert erste Heimniederlage

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihre erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Die Thüringer verloren am Freitag das Bundesliga-Duell gegen die Frankfurt Skyliners mit 82:93 (53:50) und konnten sich damit nicht für die im September in der ersten BBL-Pokalrunde erlittene Niederlage revanchieren. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Judah Mintz (20), Isaiah Swope (14) und Nahiem Alleyne (13). Für die Hausherren erzielten London Perrantes (15), Tanner Stuckman (14) und Terrence Edwards Jr. (13) die meisten Punkte.