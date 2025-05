2,06-Meter-Hüne Alex Herrera steckte sich eine Zigarre in den Mund und grinste über beide Ohren, als er am Donnerstagabend um kurz vor 23 Uhr die Sporthalle Gießen-Ost verließ. Geschäftsführer Lars Eberlein meldete sich nahezu zeitgleich per Videobotschaft von einer Auslandsreise mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), Trainer Björn Harmsen gönnte sich am Mannschaftsbus ein Flaschenbier, Matchwinner Zac Cooks telefonierte wortreich mit seiner Familie in den USA, Thomas Fleddermann aus dem Management des Clubs kämpfte mit der schieren Menge an Nachrichten, die auf seinem Mobiltelefon eintrudelten.