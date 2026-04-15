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  6. Harmsen als Trainer von Science City Jena freigestellt

Basketball-Bundesliga Harmsen als Trainer von Science City Jena freigestellt

Angesichts von vier Punkten Abstand zur Abstiegszone zieht der Basketball-Bundesligist personelle Konsequenzen. Der Trainer muss gehen. Ein Nachfolger bis Saisonende ist bereits gefunden.

Basketball-Bundesliga: Harmsen als Trainer von Science City Jena freigestellt
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Björn Harmsen ist nicht mehr Trainer von Science City Jena. (Archivbild) Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Jena - Der Amerikaner Mike Taylor löst Björn Harmsen als Trainer des Basketball-Bundesligisten Science City Jena mit sofortiger Wirkung ab. Wie die Thüringer mitteilten, war die Niederlage gegen Schlusslicht Braunschweig am Dienstag eine zu viel. Fünf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde wollen die Thüringer mit ihrer Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal einen neuen Impuls setzen.

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Der aus Pennsylvania stammende Taylor gilt als erfahrener Fachmann und Motivator, kennt den deutschen Basketball bereits aus seinen Stationen in Chemnitz, Ulm und Hamburg. Zudem sammelte er zahlreiche Erfahrungen als Auswahltrainer in Tschechien (Co-Trainer) sowie aus seiner Zeit mit der polnischen Nationalmannschaft, die sich unter seiner Leitung für die Weltmeisterschaft 2019 qualifizierte und überraschend das Viertelfinale erreichte.