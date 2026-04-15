Basketball-Bundesliga: Harmsen als Trainer von Science City Jena freigestellt

Jena - Der Amerikaner Mike Taylor löst Björn Harmsen als Trainer des Basketball-Bundesligisten Science City Jena mit sofortiger Wirkung ab. Wie die Thüringer mitteilten, war die Niederlage gegen Schlusslicht Braunschweig am Dienstag eine zu viel. Fünf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde wollen die Thüringer mit ihrer Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal einen neuen Impuls setzen.