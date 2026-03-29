Basketball-Bundesliga: Hamburg triumphiert vor Rekordkulisse gegen München

Hamburg - Vor der Hamburger Rekordkulisse von 12.570 Zuschauern in der ausverkauften Barclays Arena ist den Veolia Towers eine große Überraschung gegen den FC Bayern München gelungen. Die Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich souverän mit 96:81 (48:42) gegen den Meister und aktuellen Spitzenreiter durch und holte dank des zehnten Sieges im 25. Spiel wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga. Für die Süddeutschen war es dagegen die erst vierte Niederlage in 24 Partien.