Insgesamt elf Partien hatte München in BBL und Euroleague in diesem Monat absolvieren müssen. Von Müdigkeit war in Würzburg jedoch nichts zu erkennen. Die Bayern stellten mit flinken Beinen immer wieder die Wege der Gastgeber zu und generierten so zahlreiche Ballverluste, die München mit Schnellangriffen in lockere Punkte umwandeln konnte.