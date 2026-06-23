Basketball-Bundesliga Die unglaubliche Reise des Paul Zipser

Das sind gutartige Gefäßmissbildungen, die in ihrer Struktur einer Maulbeere oder Popcorn ähneln. Allerdings hat das Kavernom bei Zipser eine Blutung verursacht und befindet sich am hochsensiblen Hirnstamm. "Da liegt unter anderem das Zentrum für die Koordination, für die Atmung und das Sehen. Das macht das Ganze so gefährlich", erinnert sich der Leiter der medizinischen Abteilung beim FC Bayern, Sebastian Torka. "Die Operation in dem Bereich ist hochkompliziert, selbst die allerbesten Operateure der Welt kommen da an ihre Grenzen."

Der Eingriff dauert länger als geplant. Zipsers Schädel wird hinter dem rechten Ohr geöffnet. Nach rund sechseinhalb Stunden ist Bernhard Meyer, Chef der Neurochirurgie an der Universitätsklinik der TU München, fertig. Wie die Heilung verläuft und wie lange die Genesung dauern kann, all das ist unklar.

Mit Rehas kennt sich Zipser aus. Aber der Tumor wirft ihn körperlich aus der Bahn. Nach einer Lungenembolie muss Zipser zwischenzeitlich auch noch auf die Intensivstation. "Ich hatte Probleme mit meiner ganzen rechten Seite. Alleine mit der rechten Hand ins Handy zu tippen, war ultra schwierig." Zipser muss sich vieles wieder aneignen, er selbst spricht von "Auffrischen".

15 Sekunden Ewigkeit

Es ist eine Tortur. Die Rückkehr ins Leben ist schon schwer genug, aber die Rückkehr in den Profisport? Anfang März 2022 gibt Zipser tatsächlich sein Comeback. Nach gerade einmal neun Monaten. Beim Einlaufen hört er immer wieder Gesprächsfetzen seiner Schwester Hellen, wie sie ihm Mut zuspricht. Für 15 Sekunden wird er gegen Hamburg eingewechselt. Eine kleine Ewigkeit. "Diese 15 Sekunden sind für mich eine ganze Welt", sagt der damalige Geschäftsführer Marko Pesic.

Zipser spielt mittlerweile seit drei Jahren wieder in Heidelberg. Der Spieler von vor seiner Operation ist er nicht mehr. Das kann er auch gar nicht mehr sein. Zipser hat sich von seinem früheren Basketball-Ich verabschiedet. "Ich bin nicht mehr der Athlet von vor der Operation. Es nutzt nichts, sich verbissen daran klammern zu wollen", erzählt er. "Ich habe das alte Bild von mir abgelegt. Ich bin einfach ein anderer Spieler als zuvor."

Dieser andere Paul Zipser wird auch in der kommenden Saison für seine MLP Academics Heidelberg auflaufen, nach dem Abstieg aus der Bundesliga allerdings nur noch in der ProA. Seine Prioritäten haben sich ohnehin verschoben: "Das Leben zu leben, steht an erster Stelle, und nicht mehr das Bestmögliche aus meiner Karriere und meinem Körper herauszuholen."