Basketball-Bundesliga Das Ost-Duell verzückt die Fans

Science City Jena legt eine grandiose Aufholjagd aufs Parkett und ringt die Niners Chemnitz vor ausverkauftem Haus nieder.

Basketball-Bundesliga: Das Ost-Duell verzückt die Fans
Glückliche Gesichter: Tavian Dunn-Martin feiert mit den Jenaer Fans. Foto: imago/Funke Foto Services

3125 Zuschauer haben am Samstag in der ausverkauften Jenaer Sparkassen-Arena ein denkwürdiges Ost-Duell in der Basketball-Bundesliga miterlebt. Am Ende des ersten Viertels deutete vieles auf einen Kantersieg der von 700 Fans unterstützten Niners aus Chemnitz aus, die nach zehn Minuten mit 24:8 vorne lagen. Doch Aufsteiger Science City Jena zeigte, aus welche Holz er geschnitzt ist. Am Ende hatten die Thüringer gegen den Europacup-Sieger des Jahres 2024 mit 85:72 die Nase vorn – und das Team von Trainer Björn Harmsen bestätigte mit dem dritten Sieg im sechsten Saisonspiel den guten Eindruck, den es bereits in den vergangenen Wochen hinterlassen hatte.

„Am Anfang waren wir alle ein bisschen nervös, ich habe mir schon Sorgen gemacht“, räumte Harmsen nach dem holprigen Spielbeginn ein. Seine Schützlinge waren jedoch nicht gewillt, sich kampflos zu ergeben. Bis zur Halbzeit (36:41) tasteten sie sich auf fünf Punkte heran, kurz nach dem Wiederbeginn gingen sie erstmals in Führung und krönten ihre Aufholjagd. Bis in die Schlussphase stand das stimmungsvolle Duell auf Messers Schneide. Dann zog Jena gegen die müder werdenden Sachsen entscheidend davon.