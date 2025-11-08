Basketball-Bundesliga: Das Ost-Duell verzückt die Fans

3125 Zuschauer haben am Samstag in der ausverkauften Jenaer Sparkassen-Arena ein denkwürdiges Ost-Duell in der Basketball-Bundesliga miterlebt. Am Ende des ersten Viertels deutete vieles auf einen Kantersieg der von 700 Fans unterstützten Niners aus Chemnitz aus, die nach zehn Minuten mit 24:8 vorne lagen. Doch Aufsteiger Science City Jena zeigte, aus welche Holz er geschnitzt ist. Am Ende hatten die Thüringer gegen den Europacup-Sieger des Jahres 2024 mit 85:72 die Nase vorn – und das Team von Trainer Björn Harmsen bestätigte mit dem dritten Sieg im sechsten Saisonspiel den guten Eindruck, den es bereits in den vergangenen Wochen hinterlassen hatte.