München - Mit einer Gala-Vorstellung hat Andreas Obst seinen FC Bayern München zum ersten Sieg in der Finalserie der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin geführt. Beim 102:94 (58:55)-Offensivspektakel war der Welt- und Europameister der Hauptdarsteller auf dem Court: Der rechtzeitig von einem heftigen Infekt genesene Super-Schütze steuerte 33 Zähler zum Erfolg des Favoriten bei. In einem wilden Schlagabtausch reichten den mutigen Gästen aus der Hauptstadt 21 Punkte von Norris Agbakoko nicht zum Auswärts-Coup.