Letztes Finale für Bayern-Trainer Pesic

Bereits zum siebten Mal treffen Bayern und Alba in einem Meisterschaftsfinale aufeinander - das hatte es in der Historie der BBL noch nie gegeben. Zugleich markiert es den Karriere-Endpunkt für Münchens Trainer-Altmeister Svetislav Pesic, der im Sommer in den Basketball-Ruhestand gehen will. "Spiele gegen Alba sind immer etwas Besonderes", sagte der Serbe, der just mit den Berlinern Ende der 1990er Jahre viermal nacheinander Meister geworden war.