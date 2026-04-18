Basketball-Bundesliga: Chemnitz gewinnt Ostderby gegen Jena in letzter Sekunde

Chemnitz - Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Playoff-Amibitionen mit einem knappen Heimsieg im Ostderby untermauert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich dank eines Dreiers von Corey Davis in der Schlusssekunde knapp mit 76:73 (51:39) gegen Science City Jena durch. Chemnitz verdarb damit das Debüt von Mike Taylor, der Mitte der Woche Björn Harmsen als Trainer bei den Thüringern abgelöst hatte. Kevin Yebo war vor 4.911 Zuschauern mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners, die nun bei 28:32 Punkten stehen. Für die abstiegsbedrohten Jenaer (20:40) erzielte Joe Wieskamp 22 Zähler.