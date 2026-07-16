Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC verliert mit Charles Callison seinen erfolgreichsten Punktesammler in der 20-jährigen Vereinsgeschichte. Der Spielmacher kann nicht gehalten werden. "Uns war es finanziell nicht möglich, ein Angebot zu unterbreiten, das seinen Leistungen und seinem Marktwert gerecht geworden wäre", sagte Sportdirektor Silvano Poropat und fügte an: "Charles hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner bescheidenen Art und seinen sportlichen Qualitäten in unser aller Herzen gespielt und viel für den Verein geleistet."