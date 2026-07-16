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Basketball-Bundesliga Bis zur Schmerzgrenze: MBC kann Spielmacher nicht halten

Finanziell spielt der MBC nicht in der ersten Liga. Daher kann der beste Punktesammler trotz aller Bemühungen nicht gehalten werden.

Basketball-Bundesliga: Bis zur Schmerzgrenze: MBC kann Spielmacher nicht halten
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Charles Callison verlässt den Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC verliert mit Charles Callison seinen erfolgreichsten Punktesammler in der 20-jährigen Vereinsgeschichte. Der Spielmacher kann nicht gehalten werden. "Uns war es finanziell nicht möglich, ein Angebot zu unterbreiten, das seinen Leistungen und seinem Marktwert gerecht geworden wäre", sagte Sportdirektor Silvano Poropat und fügte an: "Charles hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner bescheidenen Art und seinen sportlichen Qualitäten in unser aller Herzen gespielt und viel für den Verein geleistet."

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Mit 1.655 Punkten war er der erfolgreichste Punktesammler, mit 609 Assists auch bester Vorlagengeber. Nun ist nach 152 Spielen Schluss beim MBC. 

Nach Ende der Bundesliga-Saison im Mai hatte Callison beim israelischen Erstligisten Ironi Kiryat Ata ausgeholfen, bei dem er in vier Einsätzen 39 Punkte, 17 Assists und 15 Rebounds zum Klassenerhalt in der Winner League beisteuerte. Nun sucht sich der Amerikaner eine neue Herausforderung, denn der MBC war mit der Unterstützung seines Hauptgesellschafters Christian Zeidler mehrfach an die Schmerzgrenze gegangen, um den Publikumsliebling zu halten.